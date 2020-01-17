Госстат объяснил расхождения в данных относительно населения Украины

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Данные проекта “Оценка численности наличного населения Украины” несколько отличаются от данных, которые ежемесячно публикует Государственная служба статистики. Об этом заявил глава Госстата Игорь Вернер на презентации проекта.
Как напомнил Вернер, оценка, осуществленная по трем методам, дала цифру в 37 млн 289 тыс. человек наличного населения на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года. В то же время, по данным Госстата, в Украине проживало 41 млн 922 тыс. населения.
По его словам, 41 млн 922 тысячи – это население без временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, но оно учитывает население Украины, которое находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.
“Так, если мы осуществим простую математическую операцию и просто отнимем это население… По данным на 1 января 2019 года по Донецкой области 2 млн 298 тыс. человек и по Луганской области 1 млн 495 тыс. человек, то мы выйдем на цифру около 38 миллионов”, – заявил Вернер.
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