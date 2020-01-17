Промпроизводство в Украине упало после трех лет роста (инфографика)

Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за весь 2019 год зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

За 2019 год в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 0,0%, в перерабатывающей промышленности – падение на 2,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 4,1%.

Расчеты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины свидетельствуют, что в І квартале 2020 года ожидается продолжение негативной динамики в промышленности Украины.