Промпроизводство в Украине упало после трех лет роста (инфографика)

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Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за весь 2019 год зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
За 2019 год в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 0,0%, в перерабатывающей промышленности – падение на 2,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 4,1%.
Расчеты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины свидетельствуют, что в І квартале 2020 года ожидается продолжение негативной динамики в промышленности Украины.
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