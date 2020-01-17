НБУ планирует ввести программу микрокредитования для малого бизнеса

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Среди важных задач Стратегии развития финансового сектора до 2025 – поддержка кредитования малого и среднего бизнеса, в частности, аграрных компаний, фермеров и экспортеров, а также расширение небанковского кредитования.
Об этом сообщил НБУ на своей странице в FACEBOOK.
Что планируют:
21 января Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса:
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