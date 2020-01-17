НБУ планирует ввести программу микрокредитования для малого бизнеса

Среди важных задач Стратегии развития финансового сектора до 2025 – поддержка кредитования малого и среднего бизнеса, в частности, аграрных компаний, фермеров и экспортеров, а также расширение небанковского кредитования.

Об этом сообщил НБУ на своей странице в FACEBOOK.

Что планируют:

до конца 2020 года разработать и внедрить инструмент для удешевления кредитов на покупку земли сельскохозяйственным товаропроизводителям;

до конца 2021 года реализовать проект по предоставлению частичных гарантий по кредитам малым и средним предприятиям, ввести государственную программу льготного микрокредитования, нормативно урегулировать использование сельскохозяйственной земли в качестве залога;

до конца 2022 года изменить законодательство, чтобы разрешить кредитным союзам расширить перечень услуг, дифференцировать требования к финансовым компаниям и кредитным союзам для смягчения требований к учреждениям, которые не привлекают вклады граждан и бизнеса.

Справка Finance.ua:

21 января Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса:

выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);