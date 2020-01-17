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Украина готовится выпустить новые евробонды сроком на 10 лет — Минфин

Украина готовится выпустить новые евробонды сроком на 10 лет — Минфин

Министерство финансов Украины начало подготовку к первому в 2020 году выпуску еврооблигаций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А», — говорится в сообщении Минфина.

Там также привлекли BNP Paribas, JP Morgan и Raiffeisen Bank International для организации «глобального конференц-звонка» инвесторам, который должен состояться 22 января.

Накануне о размещении первых в 2020 году евробондов сообщало агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на свои источники. В частности, там сообщили, что Минфин готовится открыть книгу заявок от потенциальных инвесторов — это один из процедурных этапов размещения евробондов.

Последний раз Украина выпустила шестилетние евробонды в евро 13 июня 2019 года. Общая сумма, которую удалось привлечь от выпуска ценных бумаг, составила 1 млрд евро.

В рамках выпуска евробондов команда Минфина начала так называемое road show — поиск потенциальных покупателей евробондов среди инвесторов в различных частях мира. Инвесторов Минфин искал в Лондоне, Франкфурте, Милане и Мюнхене.

По материалам hromadske.tv
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