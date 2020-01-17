0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров госпредприятий

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров госпредприятий

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.

Об этом премьер-министр сообщил на своем Telegram-канале.

Читайте также: Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов

“Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой”, – пишет Гончарук.

Напомним, Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий министрам и рассказать о причинах таких начислений.

17 января во время часа вопросов к правительству украинские министры и Гончарук так и не отчитались о многотысячных премиях накануне нового года.

Президент Владимир Зеленский 17 января разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, что зарплаты у министров должны быть “нормальными”, и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.