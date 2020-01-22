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Стало известно, сколько в мире безработных

Стало известно, сколько в мире безработных

В настоящее время более 470 млн человек во всем мире являются безработными или не полностью занятыми.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Международную организацию труда (МОТ) ООН.

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По данным МОТ, уровень безработицы в мире оставался относительно стабильным на протяжении большей части прошлого десятилетия.

Общее число безработных, вероятно, будет расти по мере того, как замедляющаяся экономика приводит к сокращению рабочих мест, доступных населению.

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По материалам УКРИНФОРМ
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