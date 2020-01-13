В Украине быстрее растет безработица

В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тыс.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом за ноябрь количество безработных было на уровне 288,9 тыс. лиц.

Среди безработных:

женщины – 177,3 тыс. человек;

мужчины – 160,9 тыс. человек;

городское население – 176 тыс. человек;

сельское население – 162,2 тыс. лиц.

По данным статистического ведомства, количество вакансий в декабре сократилось до 59 тысяч (в ноябре 80,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных – 6 человек на одну вакансию.

Справка Finance.ua:

С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8 408 грн.

По данным Минэкономразвития, уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами.