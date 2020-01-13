0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 180 0

В Украине быстрее растет безработица

В Украине быстрее растет безработица

В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тыс.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом за ноябрь количество безработных было на уровне 288,9 тыс. лиц.

Среди безработных:

  • женщины – 177,3 тыс. человек;
  • мужчины – 160,9 тыс. человек;
  • городское население – 176 тыс. человек;
  • сельское население – 162,2 тыс. лиц.

Где взять кредит безработному

По данным статистического ведомства, количество вакансий в декабре сократилось до 59 тысяч (в ноябре 80,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных – 6 человек на одну вакансию.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8 408 грн.
  • По данным Минэкономразвития, уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами.
  • Государственная служба занятости представила новый проект для трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.