В Украине быстрее растет безработица

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тыс.).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
При этом за ноябрь количество безработных было на уровне 288,9 тыс. лиц.
Среди безработных:
По данным статистического ведомства, количество вакансий в декабре сократилось до 59 тысяч (в ноябре 80,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных – 6 человек на одну вакансию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ситуация в Украине благоприятна для стремительного роста - ГончарукВчера, 13:40 - 1487 13
Кабмин посчитал население Украины без проведения переписиВчера, 09:11 - 3730 10
10 услуг, которые станут бесплатными в роддомахВчера, 13:03 - 3970 8
Кому разрешат покупать землю в Украине: финальная версия законопроектаПозавчера, 21:04 - 1845 6
Милованов рассказал о самой крупной предложенной взяткеОколо часа назад - 427 3
Увеличились размеры необлагаемых доходов физлицВчера, 14:02 - 11176
10 услуг, которые станут бесплатными в роддомахВчера, 13:03 - 3970 8
Нацбанк объяснил скачки курса доллара на наличном рынкеВчера, 17:01 - 2623
Курс наличного доллараВчера, 12:36 - 2181
Валютные ОВГЗ самые дешевые в истории Украины - министр финансовВчера, 15:45 - 2158 3
Microsoft запустил новый браузерВчера, 14:33 - 375
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)Позавчера, 15:21 - 502 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1494
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1777 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9783 12