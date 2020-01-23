Электромобили могут оставить британцев без света

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В Великобритании из-за массового использования электромобилей может случиться блэкаут. Об этом говорится в докладе Electric Vehicles Energy Task Force, сообщает Sky.com.
Согласно докладу, это может случиться, если местные электросети не будут подготовлены к быстрому расширению парка батарейных транспортных средств.
Авторы доклада отмечают, что подготовка к электромобильному будущему британской электросети требует срочных инвестиций. В противном случае страну ожидают веерные отключения электроэнергии.
В качестве полумеры исследователи призывают заряжать электромобили в периоды минимального потребления электроэнергии, а также к созданию электросети, способной адаптироваться к быстрым изменениям нагрузки.
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