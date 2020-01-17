Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2020 года:
Читайте также: Сколько направили на выплату пенсий в январе – данные ПФУ
По данным Пенсионного фонда, показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9322 грн 61 коп., за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.
Минимальная пенсия по возрасту с 1 января 2020 составляет 1889 грн.
Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пересчитали платежки за теплоВчера, 15:19 - 2392 9
Обнародованы зарплаты министровВчера, 12:45 - 1618 9
Введен новый налог на продажу автомобилейВчера, 11:00 - 18054 6
Дубилет хочет упростить общение бизнеса с военкоматамиВчера, 11:11 - 1515 6
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богатоВчера, 21:36 - 972 5
Введен новый налог на продажу автомобилейВчера, 11:00 - 18054 6
ПФУ снизил показатель средней зарплатыВчера, 09:01 - 13143 1
Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом - ГФСВчера, 19:14 - 10108 1
В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналкуВчера, 19:00 - 7152 1
В Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услугаВчера, 14:00 - 4558 1
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1840
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1126
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1071 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2001
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2113 1