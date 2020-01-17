Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине

В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2020 года:

В Украине зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров;

Средний размер пенсии составляет 3082,98 грн.

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По данным Пенсионного фонда, показатель средней заработной платы за ноябрь составляет 9322 грн 61 коп., за октябрь сумма зарплаты была выше на 234 гривны.

Справка Finance.ua:

Минимальная пенсия по возрасту с 1 января 2020 составляет 1889 грн.

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также состоится индексация. В целом надбавка за год равна 131 гривны. С 1 июня 2020 минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4.5%) и составит 1712 гривен. Последующее увеличение состоится 1 декабря, когда пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).

По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 000 гривен.

Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.