Количество получателей субсидий увеличилось еще на 300 тысяч

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Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале – 3735,1 тыс., в марте – 3897,6 тыс., в апреле 4033,8 тыс., в мае – 1511,7 тыс., в июне – 2061,1 тыс., в июле – 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре – 2335,8 тыс., в октябре – 2424,7 тыс., в ноябре – 2986,2 тыс. домохозяйств.
По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2019 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,4% и составил 638,7 грн.
В январе-декабре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 4353,7 тыс. домохозяйств, что на 41,7% меньше, чем в январе-декабре 2018 года. За это время назначены субсидии 5487,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 16,1%.
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