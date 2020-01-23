Как выплачивается выходное пособие работнику

Собственник или уполномоченный им орган обязан в день увольнения выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет в сроки, указанные в статье 116 Кодекса законов о труде.

Об этом говорится в статье 44 КЗоТ.

Выходное пособие выплачивается:

при прекращении трудового договора по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 36 и пунктах 1, 2 и 6 статьи 40 работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка;

в случае призыва или поступления на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу (пункт 3 статьи 36) – в размере двух минимальных заработных плат;

вследствие нарушения собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора (статьи 38 и 39) – в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячного среднего заработка;

в случае прекращения трудового договора по основаниям, указанным в пункте 5 части первой статьи 41, – в размере не менее шестимесячного среднего заработка.

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