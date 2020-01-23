Как выплачивается выходное пособие работнику

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Собственник или уполномоченный им орган обязан в день увольнения выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет в сроки, указанные в статье 116 Кодекса законов о труде.
Об этом говорится в статье 44 КЗоТ.
Выходное пособие выплачивается:
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