Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,2%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 23,97 грн до 24,25 грн (+1,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,05/24,10 до 24,27/24,31 (+0,9%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 23,82/24,14 до 24,11/24,39 (+1,2%/+1,1%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.
В течение недели доллар на межбанке рос каждые торги за исключением вторника. Гривну в минувший вторник поддержал аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. В остальные дни спрос на валюту устойчиво превышал ее предложение.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках – около 24,3/24,6 грн”, – прогнозирует эксперт.
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