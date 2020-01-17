0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 298 0

Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 23,97 грн до 24,25 грн (+1,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,05/24,10 до 24,27/24,31 (+0,9%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 23,82/24,14 до 24,11/24,39 (+1,2%/+1,1%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

В течение недели доллар на межбанке рос каждые торги за исключением вторника. Гривну в минувший вторник поддержал аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. В остальные дни спрос на валюту устойчиво превышал ее предложение.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках – около 24,3/24,6 грн”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.