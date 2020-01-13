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Капитализация Alphabet впервые превысила триллион долларов

Капитализация Alphabet впервые превысила триллион долларов

На этой неделе рыночная капитализация Alphabet впервые превысила $1 трлн. Таким образом, материнский холдинг Google стал шестой компанией в мире и четвертой в США, преодолевшей этот знаменательный рубеж.

По итогам торговой сессии на бирже NASDAQ 17 января курс акций Alphabet вырос на 0,76%, достигнув отметки $1450,16 за одну ценную бумагу. В результате чего рыночная капитализация технологического гиганта перевалила за 1 триллион долларов. Примечательно, что после закрытия основной торговой сессии акции еще сильнее пошли вверх.

Таким образом, недавнее решение основателей Сергея Брина и Ларри Пейджа отойти от руководства, череда скандалов с обвинениями топ-менеджеров компании в сексуальных домогательствах и акция протеста сотрудников Google Walkout, собравшая более 20 тыс. человек, не оказали никакого влияния на акции. Курс растет на фоне успехов компании — 3 февраля Alphabet опубликует очередной финансовый отчет. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что квартальная выручка Alphabet вырастет на 20%, достигнув впечатляющих $46,9 млрд.

Следующей компанией, преодолевшей рубеж в $1 трлн рыночной капитализации, как ожидается, станет Facebook, которая сейчас стоит $620 млн.

По материалам ITC.ua
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