За что готовы доплачивать покупатели - исследование

Бренды и ритейлеры в 2020 году должны быть готовы не просто продавать в любое время, но и делать это гибко. Ведь потребители всегда онлайн и имеют доступ к информации о любых продуктах и услугах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования трендов поведения потребителей компании IBM.

Покупатели называют важным:

41% — цену товара;

13% — бренд;

6% — собственно продукцию.

За что готовы платить больше:

чистота продукции — 77%;

преимущества для здоровья — 77%;

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упрощение жизни — 75%;

использование органических ингредиентов — 75%;

поддержка переработки — 72%;

доказательства подлинности продукта — 72%.

Также исследователи опросили, какие технологии хотели бы попробовать потребители при покупке. Большинство покупателей хотели бы использовать цифровые витрины в магазинах (42%), приложения для навигации внутри сервиса (42%), визуальный поиск (40%) и голосовой поиск (32%).

Справка Finance.ua:

За 2019 год украинцы приобрели онлайн товаров и услуг на 76 млрд грн.

Чаще всего в интернете заказывали одежду, обувь, аксессуары,

технику и товары повседневного спроса.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.