За что готовы доплачивать покупатели - исследование

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Бренды и ритейлеры в 2020 году должны быть готовы не просто продавать в любое время, но и делать это гибко. Ведь потребители всегда онлайн и имеют доступ к информации о любых продуктах и услугах.
Об этом свидетельствуют результаты исследования трендов поведения потребителей компании IBM.
Покупатели называют важным:
За что готовы платить больше:
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Также исследователи опросили, какие технологии хотели бы попробовать потребители при покупке. Большинство покупателей хотели бы использовать цифровые витрины в магазинах (42%), приложения для навигации внутри сервиса (42%), визуальный поиск (40%) и голосовой поиск (32%).
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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