0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

За что готовы доплачивать покупатели - исследование

За что готовы доплачивать покупатели - исследование

Бренды и ритейлеры в 2020 году должны быть готовы не просто продавать в любое время, но и делать это гибко. Ведь потребители всегда онлайн и имеют доступ к информации о любых продуктах и услугах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования трендов поведения потребителей компании IBM.

Покупатели называют важным:

  • 41% — цену товара;
  • 13% — бренд;
  • 6% — собственно продукцию.

За что готовы платить больше:

  • чистота продукции — 77%;
  • преимущества для здоровья — 77%;

Читайте также: Как будет действовать электронный чек

  • упрощение жизни — 75%;
  • использование органических ингредиентов — 75%;
  • поддержка переработки — 72%;
  • доказательства подлинности продукта — 72%.

Также исследователи опросили, какие технологии хотели бы попробовать потребители при покупке. Большинство покупателей хотели бы использовать цифровые витрины в магазинах (42%), приложения для навигации внутри сервиса (42%), визуальный поиск (40%) и голосовой поиск (32%).

Справка Finance.ua:

  • За 2019 год украинцы приобрели онлайн товаров и услуг на 76 млрд грн.
  • Чаще всего в интернете заказывали одежду, обувь, аксессуары,
    технику и товары повседневного спроса.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Хочу получить деньги онлайн 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.