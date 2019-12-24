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Сколько украинцы потратили в интернет-магазинах за 2019 год (исследование)

Сколько украинцы потратили в интернет-магазинах за 2019 год (исследование)

За 2019 год украинцы приобрели онлайн товаров и услуг на 76 млрд грн, а это на 17% больше, чем в 2018 году.

Об этом свидетельствует исследование группы компаний EVO.

Средний чек покупателей на платформах Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua составляет от 200 до 1000 грн (минус 7-10% за год).

Чаще всего заказывали в интернете:

  • одежда, обувь, аксессуары – 4,2 млн шт.;
  • техника и электроника – 3,7 млн шт.;
  • товары повседневного спроса – 3,5 млн шт.;
  • товары для дома и сада – 2,9 млн шт.;
  • косметика и парфюмерия – 2,1 млн шт.

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Товары, спрос на которые максимально вырос:

  • авто-мото- товары – 39% (1,7 млн шт.);
  • подарки, товары для хобби, книги – 31% (1,8 млн шт.);
  • товары для дома и сада – 25% (2,9 млн шт).

Увеличились и доходы от сопутствующих сервисов:

  • онлайн-реклама – 16 млрд грн (+37% за год);
  • доставка – 3,5 млрд грн (+34%);
  • онлайн-оплата – 1,9 млрд грн (+14%).

В то же время увеличилась стоимость доставки: в среднем покупатель платит за получение товара 5-15% стоимости товара.

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По материалам Finance.UA
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