Сколько украинцы потратили в интернет-магазинах за 2019 год (исследование)

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За 2019 год украинцы приобрели онлайн товаров и услуг на 76 млрд грн, а это на 17% больше, чем в 2018 году.
Об этом свидетельствует исследование группы компаний EVO.
Средний чек покупателей на платформах Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua составляет от 200 до 1000 грн (минус 7-10% за год).
Чаще всего заказывали в интернете:
Товары, спрос на которые максимально вырос:
Увеличились и доходы от сопутствующих сервисов:
В то же время увеличилась стоимость доставки: в среднем покупатель платит за получение товара 5-15% стоимости товара.
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