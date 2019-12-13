Как будет действовать электронный чек

Продавец товаров/услуг обязан предоставлять покупателю расчетный документ (чек) на полную сумму. Он может быть выдан как в бумажной, так и в электронной форме.

Об этом сообщают в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Такое требование установлено законом №128-ІХ, вступившим в действие в сентябре этого года.

Чек может быть отображен на дисплее регистратора расчетных операций (РРО) или устройства, на которое установлен РРО, в виде QR-кода.

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Покупатель может его считать и идентифицировать с расчетным документом по структуре содержащихся в нем данных (например, своих покупок или полученных услуг).

Потребитель также может получить электронный расчетный документ на свой абонентский номер или адрес электронной почты.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающий применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

С 1 октября 2020 покупатели, оплатив товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.