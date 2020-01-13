Швейцария проведет референдум по мигрантам

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Граждане Швейцарии выскажут свое мнение касательно ограничения мигрантов. Всенародный референдум запланирован на май 2020 года. Об этом сообщило швейцарское правительство.
Инициатива Швейцарской народной партии состоит в пересмотре Конституции для самостоятельного ведения иммиграционной политики.
В случае одобрения, швейцарские власти обязаны будут за год прекратить соглашение с Евросоюзом о свободном передвижении людей. Ранее, в 2014 году эта же партия потребовала ввести квоты на миграцию из ЕС.
Отмечается, что референдум является частью прямой демократии, при которой швейцарцы несколько раз в год голосуют за ряд политических вопросов. Для того, чтобы изменения Конституции вынесли на национальный референдум, необходимо 100 тыс. голосов. Для отмены уже принятого парламентом закона достаточно поддержки 50 тысяч граждан.
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