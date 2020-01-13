Lamborghini в 2019 году продала рекордное количество автомобилей

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Компания Lamborghini, принадлежащая концерну Volkswagen Group, в 2019 году продала во всем мире 8 205 автомобилей, что на 43% больше, чем в 2018 году. Ранее эта компания ещё никогда так много машин за один год не продавала.
Самые большие продажи Lamborghini в 2019 году были в США – 2 374 автомобилей. На втором месте Китай – 770 автомобилей, а на третьем – Великобритания (658 авто).
Также неплохо в прошлом году автомобили этого бренда продавались в Японии (641 экз.), Германии (562 экз.), на Ближнем Востоке (387 экз.), в Канаде (376 экз.) и в Италии (370 экз.).
Рекордным продажам Lamborghini в 2019 году способствовал кроссовер Urus. В прошлом году в мире продали почти 5 000 его экземпляров. Итальянцы также продали 1 104 суперкаров Aventador V12 и 2 139 суперкаров Huracáns.
Нужно отметить, что продажи Lamborghini увеличиваются уже девять лет подряд. Отличный показатель для люксового автопроизводителя на фоне экономических проблем в мире.
В 2020 году итальянцы ожидают примерно таких же продаж, как и в 2019 году. Они намерены выпустить несколько новинок, в том числе с гибридной силовой установкой.
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