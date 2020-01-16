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Инвестиции ЕБРР в Украину составили 1,1 млрд евро в год

Инвестиции ЕБРР в Украину составили 1,1 млрд евро в год

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем средств от этого банка.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

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«В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,1 миллиарда евро в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины», — сообщил Усов.

По его словам, более половины инвестиций ЕБРР вложил в «зеленые» проекты в Украине — всего 680 миллионов евро. Это самый высокий показатель среди всех стран, с которыми работает банк.

За количество подписанных кредитных пакетов с ЕБРР Украина в 2019 году заняла первое место среди всех стран, с которыми работает фонд.

По материалам hromadske.tv
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