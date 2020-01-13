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Рада одобрила закон об администрировании налогов

Рада одобрила закон об администрировании налогов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1209-1 о совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Документом предлагаются уточнения:

  • порядка направления требования об уплате недоимки по единому взносу;
  • внесение изменений в размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом;
  • исключение обязанности контролирующего органа о предоставлении информации Пенсионному фонду о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.

Законопроектом предлагается:

  • включить Налоговый кодекс Украины в перечень законодательных актов, формирующих законодательство об управлении объектами государственной собственности;
  • предоставить полномочия Кабмину определять порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственными обществами, 50% (и более) акций которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100%;

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  • ввести ответственность в случае неподачи или несвоевременной подачи плательщиками части чистой прибыли (дивидендов) в контролирующие органы расчет части чистой прибыли, дивидендов на государственную долю или нарушения правил начисления и уплаты этих платежей;
  • возложить на Государственную налоговую службу обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов на государственную долю хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также взыскание указанных платежей в бюджет.
По материалам Finance.UA
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