Intel может задержать выпуск новых процессоров из-за проблем с их энергопотреблением

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Недавно стало известно, что 10-ядерный процессор Core i9-10900K, который Intel должна выпустить в этом году, отличается слишком высоким показателем энергопотребления. Теперь СМИ сообщают, что этот факт может стать причиной задержки выхода CPU.
Ранее журналисты узнали, что Core i9-10900K потребляет 300 Вт, если не больше. По словам источников, Intel попытается решить эту проблему, и потому выпуск новинки задержится на неопределённый срок. СМИ, кстати, ожидали, что процессоры Comet Lake-S компания представит на выставке CES 2020. Но этого не случилось.
Также стало известно, что Intel намеревается наконец начать массовое производство и поставки старших мобильных процессоров Core i7-1068G7, представленных ещё в августе 2019 года.
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