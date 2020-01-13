В Киеве откроют новые маршруты общественного транспорта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве построят новые троллейбусные, автобусные и трамвайные линии, часть старых реконструируют или сократят.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на новый Генплан столицы.
Всего запланировано строительство 38,3 км троллейбусных линий:
Будет проведена реконструкция и восстановление имеющейся производственной базы троллейбусов 4 электродепо.
Читайте также: Кличко сообщил, когда примут Генплан Киева
Также запланировано строительство двух новых автобусных парков в районах Совки и Позняки. Автобусную сеть расширят в районах новой застройки и по перспективной магистральной сети (91 км). Будут выделены отдельные полосы для движения автобусов на магистральной сети.
На просп. Отрадном, ул. Бориспольской и ул. Пражской построят 7,5 км трамвайных линий, включая тоннельный переход под железнодорожными путями.
Кроме того, будет построено два трамвайно-троллейбусных депо в жилых массивах Троещина и Осокорки.
При этом будут ликвидированы 5,1 км трамвайных линий по направлениям с незначительным пассажиропотоком.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)Вчера, 15:00 - 10717 29
Как получить международное водительское удостоверение и в каких странах оно действует (инфографика)6 ч. назад - 2429 5
Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку (видео)7 ч. назад - 964 2
АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 201615 ч. назад - 540 1
ТОП-автомобилей, которые покупают в ЕвропеВчера, 14:04 - 2708 1
Кому придется уплатить транспортный налог10 ч. назад - 14292
На какие выплаты имеют право родственники после смерти пенсионера5 ч. назад - 9513
Налог на недвижимость: что заплатим в 2020Вчера, 19:03 - 5662
Hyundai вывела на рынок новый компактный хэтчбек за 11 тысяч евро18 ч. назад - 3290
Как получить международное водительское удостоверение и в каких странах оно действует (инфографика)6 ч. назад - 2429 5
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)Вчера, 11:10 - 717
Microsoft запустил новый браузерПозавчера, 14:33 - 697
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 706 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1655
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1867 1