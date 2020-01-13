В Киеве откроют новые маршруты общественного транспорта

В Киеве построят новые троллейбусные, автобусные и трамвайные линии, часть старых реконструируют или сократят.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на новый Генплан столицы.

Всего запланировано строительство 38,3 км троллейбусных линий:

на правом берегу – на улицах Генерала Наумова, Академика Булаховского и Подлесной;

на левом – на Русановской и Днепровской набережной, улицах Раисы Окипной, Сверстюка, Луначарского, Березняковской и проспекте Тычины.

Будет проведена реконструкция и восстановление имеющейся производственной базы троллейбусов 4 электродепо.

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Также запланировано строительство двух новых автобусных парков в районах Совки и Позняки. Автобусную сеть расширят в районах новой застройки и по перспективной магистральной сети (91 км). Будут выделены отдельные полосы для движения автобусов на магистральной сети.

На просп. Отрадном, ул. Бориспольской и ул. Пражской построят 7,5 км трамвайных линий, включая тоннельный переход под железнодорожными путями.

Кроме того, будет построено два трамвайно-троллейбусных депо в жилых массивах Троещина и Осокорки.

При этом будут ликвидированы 5,1 км трамвайных линий по направлениям с незначительным пассажиропотоком.