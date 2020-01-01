Кличко сообщил, когда примут Генплан Киева

Уже к лету 2020 года в Киеве будет принят новый генплан города. Об этом сообщал мер Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что разработкой проекта нового документа занимались ведущие отечественные и иностранные специалисты.

В частности, специалисты Европейского банка реконструкции и развития и главный архитектор Лейпцига. Они обратили внимание на многие проблемы столицы: пробки, незаконные стройки, состояние исторических памятников. Часть из этих проблем должны решить благодаря новому генплану.

Киевский градоначальник в шутливой форме пояснил значимость документа. “Ситуация как в известном меме с моим высказыванием – “не каждый может заглянуть в завтрашний день”. Я могу. И моя задача – показать всем проект будущего нашей столицы”, — поделился планами Кличко.

Глава КГГА отметил, что общественные слушания по обсуждению генерального плана Киева начнутся уже после новогодних праздников. По поводу окончательного принятия генплана Кличко заверил, что к лету 2020 года документ уже будет принят. “Уже в начале лета 2020 года киевляне будут иметь новый генплан”, — подытожил глава КГГА.