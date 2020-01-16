Размер пособия на ребенка в Польше

В Польше, как и в Украине, оказывают социальную помощь при рождении ребенка, одиноким матерям, малообеспеченным семьям и тому подобное. Однако размер выплат в странах несколько отличается.

Единовременное пособие при рождении ребенка в Польше составляет 1 тысячу злотых. Вместе с тем, чтобы получить средства, нужно иметь не более 1922 злотых месячного дохода на одного человека в семье. Если мать до рождения ребенка работала, то ее место работы сохраняется и во время декретного отпуска, который длится 20 недель, а она получает 100% своей зарплаты.

Также в Польше действует программа “500+”, которая предусматривает ежемесячную выплату по 500 злотых каждому второму и следующему ребенку в семье до их совершеннолетия. Такие выплаты осуществляются независимо от уровня дохода родителей. Стоит отметить, что в этом году правительство Польши ввело расширение программы “500+”, то есть помощь будут оказывать первому ребенку.

Читайте также: Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскими

К слову, в программе могут участвовать и украинские семьи, проживающие в Польше, но при условии соблюдения определенных требований.

Малообеспеченным семьям тоже предусматривается социальная помощь. Однако малообеспеченной семьей считается та, чей доход на 1 человека не превышает 674 злотых в месяц. Когда в семье есть ребенок до 5 лет, государство будет выплачивать им 94 злотых ежемесячно, если же ребенку от 6 до 18 лет – 124 злотых.

Ежемесячная доплата одиноким матерям или родителям составляет 193 злотых на одного ребенка, а если ребенок с инвалидностью, то – 273 злотых. Такую помощь могут получить родители, доход которых не превышает 674 злотых на каждого человека в семье.

Стоит отметить, что денежные выплаты для детей с инвалидностью составляют почти 216 злотых. Кроме этого, если один из родителей не может ухаживать за ребенком и доход на 1 человека не превышает 764 злотых, то размер средств увеличивается до 520 злотых.