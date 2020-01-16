0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Продажи компьютеров в мире выросли впервые за восемь лет

Продажи компьютеров в мире выросли впервые за восемь лет

Мировые продажи персональных компьютеров в прошлом году выросли впервые за восемь лет.

Об этом говорят данные компаний International Data Corporation (IDC) и Gartner, пишет Market Watch.

Продажи компьютеров за 2019 год выросли на 2,7%, до 266,69 миллиона. В последний раз годовой рост был в 2011 году, но тогда объем продаж увеличился на 1,7%.

Отмечается, что потребители начали покупать ПК из-за решения Microsoft. Гигант заявил о прекращении поддержки Windows 7 с января 2020 года.

Эксперты отмечают, что это решение Microsoft вызвало небывалый спрос на компьютеры у трех компаний – Lenovo, HP и Dell, общая доля которых в 2019 году выросла на два процента – с 63 до 65 процентов.

Аналитики считают, что спрос на ПК будет только расти, даже несмотря на то, что многие переходят на мобильные устройства.

Также специалисты подчеркнули, что рост продаж компьютеров был бы еще больше, но пока что на рынке наблюдается нехватка процессоров Intel.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.