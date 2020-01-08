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Деловые ожидания украинского бизнеса ухудшились в конце 2019

Деловые ожидания украинского бизнеса ухудшились в конце 2019

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в декабре 2019 года снизился на 0,5 п.п. до отметки 48,6 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

Таким образом, деловые ожидания ухудшались три месяца подряд – с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

“Предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, пессимистично оценили экономические результаты декабря. Это можно объяснить дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры, а также сезонным снижением деловой активности”, – отметили в НБУ.

По материалам РБК-Украина
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