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Автомобили Tesla скоро смогут "разговаривать" с окружающими

Автомобили Tesla скоро смогут "разговаривать" с окружающими

Пока Ford только рассматривает идею наделить самоуправляемые автомобили способностью общаться с окружающими на «языке света», разрабатывая для этого соответствующую технологию, Tesla решила взять и просто наделить свои автомобили человеческим голосом, с той же целью.

В обозримом будущем автомобили Tesla смогут разговаривать с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Коротким роликом с демонстрацией соответствующей возможности поделился на своей страничке в Twitter основатель и глава Tesla Илон Маск.

«Автомобили Tesla вскоре смогут разговаривать с людьми, если это потребуется. Это реальность. И, естественно, ваша машина сможет 💨 в том же направлении».

В прошлом году Tesla несколько видоизменила днище передней части Model 3 — там появилась решетка динамиков. Напомним, в США и Европе действуют нормы, согласно которым электромобили обязаны издавать различимый пешеходами звук при движении с небольшой скоростью. Чтобы соответствовать этим нормам, Tesla, как и другие производители, оснастили свои электрические авто внешними динамиками.

Собственно, именно эти динамики и будут использоваться для общения (если так можно выразиться) с людьми на улице. В ролике можно услышать, как Tesla Model 3 произносит следующие слова: «But don’t just stand there staring, hop in» (можно перевести как «не стой истуканом, садись в машину»). Затем следует еще что-то, но различить слова невозможно из-за не самого лучшего качества.

По материалам ITC.ua
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