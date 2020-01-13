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Концерн VW в 2019 году продал 10,8 млн автомобилей

Концерн VW в 2019 году продал 10,8 млн автомобилей

В 2019 году концерн Volkswagen Group, один из крупнейших в мире автопроизводителей, продал во всем мире 10,8 млн автомобилей. Это на 0,9% больше, чем в 2018 году.

Ранее концерн VW Group, объединяющий компании Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini и Bugatti, прогнозировал, что по итогам 2019 года его продажи будут находиться примерно на таком же уровне, как и в 2018 году. Маркетологи этого концерна почти не ошиблись. Рост составил чуть менее одного процента.

Какую Volkswagen Group получил прибыль – пока не известно. Его финансовые итоги 2019 года обнародуют в марте. Думаем, что прибыль будет больше, чем в 2018 году.

По материалам autonews.ua
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