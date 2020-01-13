Концерн VW в 2019 году продал 10,8 млн автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2019 году концерн Volkswagen Group, один из крупнейших в мире автопроизводителей, продал во всем мире 10,8 млн автомобилей. Это на 0,9% больше, чем в 2018 году.
Ранее концерн VW Group, объединяющий компании Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini и Bugatti, прогнозировал, что по итогам 2019 года его продажи будут находиться примерно на таком же уровне, как и в 2018 году. Маркетологи этого концерна почти не ошиблись. Рост составил чуть менее одного процента.
Какую Volkswagen Group получил прибыль – пока не известно. Его финансовые итоги 2019 года обнародуют в марте. Думаем, что прибыль будет больше, чем в 2018 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)Вчера, 15:00 - 6630 16
Гончарук подал в отставкуВчера, 09:55 - 4093 15
Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)Вчера, 08:03 - 2626 8
Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформахПозавчера, 23:30 - 9486 8
Милованов рассказал о самой крупной предложенной взяткеВчера, 08:49 - 2489 7
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)Вчера, 15:00 - 6630 16
Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимумаВчера, 13:01 - 4526 5
Гончарук подал в отставкуВчера, 09:55 - 4093 15
Индекс Биг-Мака: гривна в десятке самых недооцененных валютВчера, 09:01 - 2752
Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)Вчера, 08:03 - 2626 8
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)Вчера, 11:10 - 453
Microsoft запустил новый браузерПозавчера, 14:33 - 618
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 659 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1598
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1834 1