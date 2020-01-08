Subaru отзывает полмиллиона авто: модели

Американское подразделение Subaru вынуждено устранить неисправности в подушках безопасности в 497 222 транспортных средствах собственного производства. Такое предписание обнародовало Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Ведомство указало на дефекты в надувных насосах подушек безопасности, размещенных напротив переднего пассажирского сиденья.

“Инфляторы могут взорваться из-за разложения топлива, возникающего после длительного воздействия высокой абсолютной влажности, температуры и циклического изменения температуры”, – подчеркнули эксперты NHTSA.

Есть вероятность того, что острые осколки могут нанести серьезные – вплоть до смертельных – ранения водителям и пассажирам.

Дилеры обязаны бесплатно заменить потенциально опасную систему. Ожидается, что отзыв почти 500 тыс. моделей Subaru начнется в январе 2020 года. В перечень опасных попала и одна из моделей Saab от General Motors, базирующаяся на Subaru Impreza.

В каких моделях Subaru of America вынуждена заменить подушки безопасности (в скобках – год выпуска): Subaru Baja (2003-2006); Subaru Forester (2009-2013); Subaru Impreza (2004-2011); Subaru Legacy (2003-2014); Subaru Outback (2003-2014); Subaru WRX (2004-2014); Saab 9-2X (2005-2006).