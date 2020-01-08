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Экономическая состоятельность украинцев в декабре достигла минимального уровня

Экономическая состоятельность украинцев в декабре достигла минимального уровня

Индекс экономической состоятельности населения Украины в декабре 2019 года был на уровне 96. Это самый низкий показатель года за исключением зимних месяцев.

Об этом свидетельствуют данные регулярного исследования Центра Разумкова.

Такой результат был ожидаемым, учитывая негативную динамику ухудшения уровня, начатую с августа 2019 года, отмечают в Центре.

Ухудшению способствовали следующие факторы:

  • торможение повышение средних зарплат: с августа по ноябрь средняя номинальная зарплата не выросла: в сентябре – 10 687 грн, в ноябре – 10 679 грн;
  • рост задолженности по выплате заработной платы: на конец июля задолженность составляла 2,7 млрд грн., а в октябре-ноябре достигла 3,2-3,4 млрд грн;
  • неудовлетворительные показатели, связанные с кредитованием населения (низкие объемы кредитования при сохранении высоких кредитных ставок) – с ноября 2018 по ноябрь 2019 объем кредитов домохозяйствам вырос всего на 4,4%, а процентные ставки по новым кредитам домохозяйствам (за тот же период) выросли с 31% до 33%;

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  • ухудшение расчетов в жилищно-коммунальной сфере (вследствие сохранения высоких тарифов и указанной консервации зарплат);
  • снижение показателей занятости в осенне-зимний период по сравнению с весенне-летним (хотя это сезонное явление, в т. ч. в результате возвращения части “заробитчан” с сельскохозяйственных работ за рубежом, однако влияние его на оценку благосостояния значительно).

Справка Finance.ua:

  • Украинцы в третьем квартале 2019 года больше всего потратили на товары и услуги – 840,7 млрд грн.
  • Около 14% украинцев тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более половины доходов семьи.

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По материалам Finance.UA
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