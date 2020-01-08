Экономическая состоятельность украинцев в декабре достигла минимального уровня

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Индекс экономической состоятельности населения Украины в декабре 2019 года был на уровне 96. Это самый низкий показатель года за исключением зимних месяцев.
Об этом свидетельствуют данные регулярного исследования Центра Разумкова.
Такой результат был ожидаемым, учитывая негативную динамику ухудшения уровня, начатую с августа 2019 года, отмечают в Центре.
Ухудшению способствовали следующие факторы:
Читайте также: Индекс ожиданий деловой активности впервые снизился
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата гендиректора "Укрпочты" в 2020 году вырастет до 1,9 млн гривен в месяц10 ч. назад - 1602 14
Киевавтодор сам будет контролировать качество нового асфальта на дорогах4 ч. назад - 201 2
Закон о "кэшбэке" не допустит мошенничества с чеками9 ч. назад - 5066 2
В Лас-Вегасе представили электровелосипед для езды по воде (фото, видео)18 ч. назад - 906 2
За 10 лет у "Укроборонпрома" украли почти 1 миллиард гривен - Найем9 ч. назад - 375 2
Закон о "кэшбэке" не допустит мошенничества с чеками9 ч. назад - 5066 2
Минимальный должностной оклад в 2020 году ниже минималки4 ч. назад - 2925 1
Распространяется ли льготный режим ввоза электромобилей на гибриды10 ч. назад - 2181
Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограммуВчера, 21:03 - 2092 1
Неофициально трудоустроенных лишат субсидии - законопроект "О труде"6 ч. назад - 2081
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1121 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8021 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3299 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3180 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2502 1