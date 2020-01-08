Сколько налогов заплатил крупный бизнес в 2019 году

В 2019 году предприятия Офиса крупных плательщиков заплатили 62,6 млрд гривен единого социального взноса, что на 19% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Какие налоги уплатил крупный бизнес:

единый социальный взнос – 62,6 млрд грн (+9,9 млрд грн, по сравнению с 2018 годом);

налог с доходов физлиц – 28,9 млрд грн в Сводный бюджет (+4,7 млрд грн);

военный сбор – 5,6 млрд грн (+852,2 млн грн).

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8 и 9 января) плательщиками налогов было произведено 271,7 тыс. платежных транзакций на недействующие счета.