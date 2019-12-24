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Судебную повестку будут вручать по-новому

Судебную повестку будут вручать по-новому

Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, которыми определен новый порядок вручения судебных повесток.

Соответствующие изменения утверждены постановлением от №1149, передает пресс-служба Судебной власти Украины.

Что изменилось для повесток физлицам:

  • заказные письма с отметкой “Судебная повестка”, адресованные физлицам, во время доставки по указанному адресу вручаются лично адресату, а в случае его отсутствия — любому из совершеннолетних членов его семьи, который проживает вместе с ним.
  • в случае его отсутствия (и кого-либо из совершеннолетних членов его семьи), работник почтовой связи должен проинформировать адресата по номеру телефона и/или вложить в почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с отметкой “Судебная повестка”.

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  • если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не явился за получением заказного письма с отметкой “Судебная повестка”, работник почтовой связи делает отметку “адресат отсутствует по указанному адресу”, которая заверяется подписью с проставлением оттиска календарного штемпеля и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает ее в суд.

Что изменилось для повесток юрлицам:

  • заказные почтовые отправления с отметкой “Судебная повестка”, адресованные юрлицам, во время доставки по указанному адресу вручаются представителю юридического лица, уполномоченному на получение почты, под роспись;
  • в случае отсутствия адресата работник почтовой связи делает отметку “адресат отсутствует по указанному адресу”, которая заверяется подписью с проставлением оттиска календарного штемпеля и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает ее в суд.

Справка Finance.ua:

  • 7 ноября 2019 года вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы относительно деятельности органов судейского самоуправления.
  • Им предусматривается сокращение состава Верховного суда Украины (ВСУ) и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
По материалам Finance.UA
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