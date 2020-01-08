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Пользователи биткоина провели транзакции на $673 млрд в 2019 году

Пользователи биткоина провели транзакции на $673 млрд в 2019 году

В 2019 году пользователи перевели $673 млрд в сети биткоина. Это на 11% меньше показателей 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Coinmetrics.

При этом этот показатель в 4 раза больше, чем совокупная стоимость транзакций с 2009 по 2016 год, отметил Ларри Чермак из The Block.

Coinmetrics исключил из расчетов переводы между адресами, принадлежащими одному пользователю, и другие похожие транзакции, перемешивающие одни и те же монеты. В сервисе также не учитывали движения в биржевых холодных кошельках.

Объем транзакций в долларовом выражении в сети Ethereum за год составил всего 13% от показателей биткоина.

Объем ончейн-транзакций тесно коррелирует с ценой биткоина и торговыми объемами — чем выше первый показатель, тем выше цена и объемы.

По материалам Forklog
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