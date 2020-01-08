Xiaomi анонсировала выпуск прошивки MIUI 12

Менее чем через полгода с момента релиза программной оболочки MIUI 11 компания Xiaomi анонсировала следующую версию фирменной прошивки. Соответствующий тизер появился на официальной странице вендора в социальной сети Weibo.

Хотя опубликованный постер не раскрывает технических подробностей о новой версии оболочки, традиционная схема обновлений компании не исключает появления бета-версии MIUI 12 уже в начале текущего года. Апдейт станет юбилейным — первая версия программной надстройки была представлена ещё в 2010-м.

По слухам, в MIUI 12 будет использован обновлённый интерфейс. В частности, будет реализована поддержка тёмного интерфейса оформления на уровне системы для всех совместимых устройств, некоторые из которых не получили такой функциональности после установки MIUI 11.

В октябре представитель Xiaomi уже сообщал, что компания начала работать над новой оболочкой. Предыдущая версия внесла заметные изменения в интерфейс смартфонов — изменился дизайн иконок, добавился новый масштабируемый системный шрифт, была усовершенствована функция Always-on-Display, появились новые элементы анимации темы, обои и усовершенствованная система уведомлений, а также новые звуковые эффекты.