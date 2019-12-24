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Lenovo представила гибкий ноутбук

Lenovo представила гибкий ноутбук

Компания Lenovo представила первый в мире ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. До этого времени существовали только мобильные телефоны в гибком формате, но CES 2020 отмечает появление гибких дисплеев в сегментах ПК.

Lenovo ThinkPad X1 Fold поставляется с 13,3-дюймовым Full HD 4:3 гибким OLED-дисплеем. Lenovo ThinkPad X1 Fold собранный из комбинации легких сплавов и углеродного волокна и покрытый роскошным кожаным фолио-чехлом. Он обеспечит долговечность и надежность, которые пользователи ожидают от любого ThinkPad.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold Always Connected всегда оснащен процессорами Intel серии Core с технологией Intel Hybrid. Первоначально ThinkPad X1 Fold будет доступен с ОС Windows 10. В будущем компания планирует выпустить ноутбук с Windows 10x, когда эта операционная система станет официальной для работы с планшетами.

Что касается связи, то Lenovo ThinkPad X1 Fold поставляется с дополнительным вариантом подключения 5G. Весит ноутбук всего один килограм. Также есть возможность подключить полноразмерную клавиатуру, мышь и второй дисплей через USB Type-C. Устройство также можно разместить на дополнительной подставке ThinkPad X1 Fold Stand в портретном или альбомном режиме.

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