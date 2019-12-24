Парковка в центре Киева может подорожать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Стоимость парковки в центре Киева может подорожать в 10 раз. Так столичные власти планируют бороться с автомобильными пробками в столице. Из-за резкого увеличение количества автомобилей в Киеве ощущается серьезная нехватка парковочных мест.
Об этом рассказал начальник инспекции по паркованию и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, передает “Сегодня”.
“Если вы спросите, нужно ли при таком увеличении автомобилей в городе резко увеличивать количество парковочных мест, то я вам отвечу: нет! Почему? Следуя таким тенденциям, мы будем способствовать увеличению количества авто в городе и ухудшать и без того испорченную экологическую ситуацию. Но нам не нужен город только для машин. Если идти по такому пути, то сколько бы в Киеве ни строили многоуровневых развязок, паркингов, новых дорог и мостов – ситуация будет только усугубляться. Наши коллеги в 2014-2015 годах, разрабатывая транспортную модель Киева, на то время уже зафиксировали 213 автомобилей на 1000 жителей. В 2017 году уровень автомобилизации был уже 257 автомобилей. На данный момент мы переходим порог в 300 автомобилей на 1000 жителей, – отметил Рахматуллин.
Читайте также: Абонемент на парковку можно приобрести в приложении Kyiv Smart City
По данным КГГА, с 2018 года количество автомобилей в Киеве возросло на 15%.
По словам Рахматуллина, сегодня стоимость парковки в городе составляет – от 5 до 10 гривен в час, в зависимости от парковочной зоны. Тарифы на парковку в столице не менялись в течение нескольких лет. Столичные власти заявляют о необходимости значительно увеличить стоимость парковки. Мэрия неоднократно обращалась в Кабмин и Верховную Раду, чтобы получить полномочия на пересмотр тарифов на парковку но пока безрезультатно.
“Тариф за парковку должен быть увеличен в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час. Также должны быть увеличены штрафы. Это будет дополнительным стимулом для людей искать свободные места на парковках или оставлять авто возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте”, – заверяет Дмитрий Рахматуллин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индексацию зарплаты хотят отменитьВчера, 15:01 - 13628 14
Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривенВчера, 17:15 - 786 5
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работникаВчера, 17:03 - 12701 5
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуВчера, 16:04 - 25369 5
«Киевпастранс» запустил онлайн-карту движения транспортаВчера, 08:12 - 899 3
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуВчера, 16:04 - 25369 5
Индексацию зарплаты хотят отменитьВчера, 15:01 - 13628 14
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работникаВчера, 17:03 - 12701 5
В Украине планируют повысить налог на землюВчера, 21:00 - 3396 1
В Кабмине раскрыли зарплату министра ДубилетаВчера, 16:46 - 2790 1
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 923 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7600 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3202 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3084 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2418 1