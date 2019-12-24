Парковка в центре Киева может подорожать

Стоимость парковки в центре Киева может подорожать в 10 раз. Так столичные власти планируют бороться с автомобильными пробками в столице. Из-за резкого увеличение количества автомобилей в Киеве ощущается серьезная нехватка парковочных мест.

Об этом рассказал начальник инспекции по паркованию и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, передает “Сегодня”.

“Если вы спросите, нужно ли при таком увеличении автомобилей в городе резко увеличивать количество парковочных мест, то я вам отвечу: нет! Почему? Следуя таким тенденциям, мы будем способствовать увеличению количества авто в городе и ухудшать и без того испорченную экологическую ситуацию. Но нам не нужен город только для машин. Если идти по такому пути, то сколько бы в Киеве ни строили многоуровневых развязок, паркингов, новых дорог и мостов – ситуация будет только усугубляться. Наши коллеги в 2014-2015 годах, разрабатывая транспортную модель Киева, на то время уже зафиксировали 213 автомобилей на 1000 жителей. В 2017 году уровень автомобилизации был уже 257 автомобилей. На данный момент мы переходим порог в 300 автомобилей на 1000 жителей, – отметил Рахматуллин.

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По данным КГГА, с 2018 года количество автомобилей в Киеве возросло на 15%.

По словам Рахматуллина, сегодня стоимость парковки в городе составляет – от 5 до 10 гривен в час, в зависимости от парковочной зоны. Тарифы на парковку в столице не менялись в течение нескольких лет. Столичные власти заявляют о необходимости значительно увеличить стоимость парковки. Мэрия неоднократно обращалась в Кабмин и Верховную Раду, чтобы получить полномочия на пересмотр тарифов на парковку но пока безрезультатно.

“Тариф за парковку должен быть увеличен в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час. Также должны быть увеличены штрафы. Это будет дополнительным стимулом для людей искать свободные места на парковках или оставлять авто возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте”, – заверяет Дмитрий Рахматуллин.