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Вакансия продавца стала самой востребованной среди рабочих профессий в 2019 году, но больше всего среди востребованных рабочих платили водителям и монтажникам – в среднем 15 000 грн в месяц.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа за 2019 год.
ТОП-10 самых востребованных рабочих вакансий в Украине:
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