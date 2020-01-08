Вакансия продавца стала самой востребованной среди рабочих профессий в 2019 году, но больше всего среди востребованных рабочих платили водителям и монтажникам – в среднем 15 000 грн в месяц.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа за 2019 год.

ТОП-10 самых востребованных рабочих вакансий в Украине:

продавец: 25 630 вакансий, средняя зарплата – 8000 грн в месяц;

водитель: 18 390 вакансий, средняя зарплата 15 000 грн;

повар: 8300 вакансий, 10 000 грн;

грузчик: 4610 вакансий, 9000 грн;

уборщица: 4100 вакансий, 5000 грн;

официант – 3870 вакансий, 9500 грн;

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охранник – 3620 вакансий, 7250 грн;

бариста – 3600 вакансий, 8250 грн.

монтажник: 2350 вакансий, 15 000 грн;

курьер: 2340 вакансий, 10 500 грн.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу, в Украине 60% людей меняют свою работу из-за низкой заработной платы, и только 7% ни разу не меняли место трудоустройства.

Аналитики LinkedIn определили топ новых профессий, которые считаются наиболее перспективными.

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