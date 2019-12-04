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Работа за границей: названы самые привлекательные для иностранцев страны

Работа за границей: названы самые привлекательные для иностранцев страны

В мире постоянно растет трудовая миграция. В 2019 году большинство тех, кто ищет работу за границей, находят ее в Германии, США, Швейцарии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Трое из десяти экспатов проживают и работают именно в этих странах. При этом ранее стало известно, что экспаты получают самые высокие доходы в Швейцарии, США, Гонконге, Китае и Сингапуре.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков крупнейшего в мире сообщества экспатов InterNations, пишет Сегодня.

Впрочем, пальма первенства по симпатиям экспатов досталась совершенно другим государствам.

Тайвань уже не впервые достиг максимального успеха в рейтинге. На втором месте в этом году – Вьетнам. Третье место получила Португалия. Интересно, что больше половины экспатов планируют остаться в этой стране навсегда. Ранее рейтинг привлекательных стран для экспатов возглавлял Сингапур.

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Германия, несмотря на то что входит в список стран с наибольшим количеством экспатов, в рейтинге занимает лишь 33-е место. Украина занимает 51-ю позицию – на одну ступень выше Южной Африки и на одну ступень ниже Китая. Россия получила в рейтинге 56-е место. Хуже всего ситуация в Кувейте, который занял 64-е место.

Аналитики InterNations составляют рейтинг с учетом ключевых показателей: качество жизни, условия для адаптации, работа, семейная жизнь, финансовое положение.

По материалам Сегодня
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