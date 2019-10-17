0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Кто чаще всего ищет работу за границей

Кто чаще всего ищет работу за границей

Активнее всего на заработки едут украинцы в возрасте 35-45 лет с высшим образованием. Это люди, которые имеют семьи, но из-за низкой заработной платы в Украине не могут обеспечивать их.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал Василий Воскобойник, президент Ассоциации международного трудоустройства.

Читайте также: Украинские заробитчане начали возвращаться из Германии в Польшу

93% украинских заробитчан независимо от уровня образования и своих компетенций за рубежом работают руками, свидетельствуют социологические исследования.

“Люди не знают иностранных языков и не могут подтвердить свой уровень профессионализма”, – объясняет Воскобойник.

Добавляет, что со следующего года найти официальную работу в Германии работникам станет легче.

“Немецкие работодатели смогут брать работников из стран вне ЕС, которые подтвердят профессиональную квалификацию и знание немецкого. Украинец сможет получить немецкую рабочую визу на полгода, приехать в страну и найти себе работодателя. Пока делают это нелегально. В основном на польских рабочих визах, что является нарушением и грозит депортацией и штрафом”, – предупреждает президент Ассоциации международного трудоустройства.

По его словам, украинцы, которые за границей работают официально, трудятся на тех же условиях, что и местные.

“В Польше в среднем зарабатывают 800-1000 евро в месяц — 22-28 тысяч гривен. В Германии зарплаты стартуют от 1600 евро — 44 тысячи гривен. Правда, найти работу сегодня проще всего в Польше”, – резюмирует Воскобойник.

Кстати, на Finance.ua есть сервис подбора кредита до зарплаты. Этот сервис позволяет бесплатно, без справок и поручителей подобрать лучшие условия кредита до зарплаты онлайн.

Кредит до зарплаты

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.