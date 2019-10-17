Кто чаще всего ищет работу за границей

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Активнее всего на заработки едут украинцы в возрасте 35-45 лет с высшим образованием. Это люди, которые имеют семьи, но из-за низкой заработной платы в Украине не могут обеспечивать их.
Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал Василий Воскобойник, президент Ассоциации международного трудоустройства.
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93% украинских заробитчан независимо от уровня образования и своих компетенций за рубежом работают руками, свидетельствуют социологические исследования.
“Люди не знают иностранных языков и не могут подтвердить свой уровень профессионализма”, – объясняет Воскобойник.
Добавляет, что со следующего года найти официальную работу в Германии работникам станет легче.
“Немецкие работодатели смогут брать работников из стран вне ЕС, которые подтвердят профессиональную квалификацию и знание немецкого. Украинец сможет получить немецкую рабочую визу на полгода, приехать в страну и найти себе работодателя. Пока делают это нелегально. В основном на польских рабочих визах, что является нарушением и грозит депортацией и штрафом”, – предупреждает президент Ассоциации международного трудоустройства.
По его словам, украинцы, которые за границей работают официально, трудятся на тех же условиях, что и местные.
“В Польше в среднем зарабатывают 800-1000 евро в месяц — 22-28 тысяч гривен. В Германии зарплаты стартуют от 1600 евро — 44 тысячи гривен. Правда, найти работу сегодня проще всего в Польше”, – резюмирует Воскобойник.
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