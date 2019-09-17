Почему украинцы увольняются с работы: назвали причины (инфографика)

В Украине 60% людей меняют свою работу из-за низкого уровня заработной платы, и только 7% ни разу не меняли место трудоустройства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования robota.ua, сообщает The Point.

Чаще всего украинцы увольняются из-за:

низкой заработной платы,

отсутствия карьерного и профессионального развития,

работа перестала приносить удовлетворение.

Также для работников важны хорошие отношения с коллегами. Реже украинцы меняют место работы ввиду плохих условий труда и неудобного графика.

Как показывает исследование, работники уходят с работы из-за руководителей, которые не умеют сдерживаться и кричат ​​на подчиненных. Также из-за тех, кто не умеет ставить четкие задачи.

Отношения с коллегами часто не складываются из-за зависти, непрофессионализма и сплетен.

Каждый шестой работник решает сменить работу, если ему предлагают на 30% выше заработную плату. Каждому четвертому нужно в 1,5 раза больше. Треть готова сменить работу, если предлагают выплаты в два раза выше.

Интересно, что 80% людей, поменявших работу, не жалеют о своем решении.