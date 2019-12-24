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Выпуск автомобилей в Германии упал до минимума за 22 года

Выпуск автомобилей в Германии упал до минимума за 22 года

Немецкие компании сократили производство легковых автомобилей в 2019 году на 9% – до 4,7 млн – это минимальный показатель с 1997 года.

Об этом свидетельствуют данные Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA), передает Deutsche Welle.

Кроме того, Германия снизила экспорт автомобилей в прошлом году на 13%, до 3,5 млн машин.

Эксперты VDA объясняют падение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

При этом количество регистраций новых автомобилей в 2019 году выросло на 5% и достигло 3,6 млн. Среди них почти 1,1 млн приходится на машины иностранных производителей, в этом сегменте подъем составил 5%.

По материалам Корреспондент.net
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