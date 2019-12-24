Дефицит государственного бюджета достиг 81,2 млрд грн

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Министерство финансов подвело предварительные итоги выполнения государственного бюджета Украины в 2019 году по оперативным данным Государственной казначейской службы.
По оперативным данным ГКСУ, общий дефицит был меньше планового и составил 81,2 млрд грн (что по оценке составляет около 2% ВВП).
В частности, дефицит общего фонда Государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн.
Дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований на 405 млрд грн (104% от плана), поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 млрд грн (3,1% от плана), сообщили в Минфине.
По итогам года доходы общего фонда бюджета выросли на 5,5% до 879,8 млрд грн. Доходы составили 96,9% от росписи.
По оперативным данным Государственного казначейства расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 млрд грн, что на 3,2% меньше плановых показателей.
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