0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

Портал AirlineRatings составил список самых безопасных авиакомпаний мира 2020 года. Его возглавил австралийский перевозчик Qantas.

На сайте издания отмечается, что специалисты проанализировали 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка и т.д.

Читайте также: Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 году

Qantas назвали самой старой постоянно действующей авиакомпанией в мире. Перевозчик работает уже 99 лет и является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

На второе место рейтинга AirlineRatings поместили Air New Zealand, на третье – EVA Air. В пятерку самых безопасных авиакомпаний попали также Etihad и Qatar Airways.

Также портал составил рейтинг самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году. В топ-10 попали Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling и Westjet и Wizz.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.