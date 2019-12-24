Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

Портал AirlineRatings составил список самых безопасных авиакомпаний мира 2020 года. Его возглавил австралийский перевозчик Qantas.

На сайте издания отмечается, что специалисты проанализировали 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка и т.д.

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Qantas назвали самой старой постоянно действующей авиакомпанией в мире. Перевозчик работает уже 99 лет и является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

На второе место рейтинга AirlineRatings поместили Air New Zealand, на третье – EVA Air. В пятерку самых безопасных авиакомпаний попали также Etihad и Qatar Airways.

Также портал составил рейтинг самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году. В топ-10 попали Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling и Westjet и Wizz.