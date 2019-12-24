Укртелеком отложил повышение цен на домашние телефоны

Укртелеком отложил повышение цен на фиксированную телефонию, планировавшееся с 1 января 2020 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

“Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания сдерживает удорожание услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, “учитывая его социальную значимость для населения”.

Напомним, с 1 января 2019 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Месячная абонентская плата за стационарный телефон для населения выросла: в городах на 9% – с 49,8 гривен до 54,28 гривен; в деревнях на 19% – с 45,6 гривен до 54,28 гривен.

В городах для бюджетных организаций абонплата выросла с 53,71 грн до 59,59 грн, для предприятий – с 54,67 грн до 59,59 грн. В селах для бюджетных организаций абонплата выросла с 49,86 грн до 59,59 грн, для предприятий – с 50,55 грн до 59,59 грн.