Как определить будущий размер пенсии

Для прогнозного расчета будущей пенсии внедрен новый электронный сервис – “Пенсионный калькулятор”.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в FACEBOOK .

Где доступен сервис – в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как использовать Пенсионный калькулятор и что он дает:

Он позволяет рассчитать пенсию по возрасту, согласно статьям 26, 27, 28, 29 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. При расчете страхового стажа и заработной платы используются данные, содержащиеся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины.

Для учета периодов трудовой деятельности и других периодов, которые учитываются в стаж работы для назначения пенсии, пользователям дополнительно предоставлена возможность их ручного ввода.

По результатам расчета для просмотра пользователю предоставляется сумма рассчитанной пенсии и формируется протокол, содержащий информацию обо всех составляющих такого расчета (помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты и тому подобное).

Сервис не делает предположений относительно уровней роста средней заработной платы в Украине в последующие годы или уровня инфляции и позволяет оценить прогнозный размер пенсии в условиях и ценах на момент проведения расчета.

Результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и доступны для просмотра.

Преимущества Пенсионного калькулятора – имеет удобную экранную форму для работы с информацией и понятный в использовании функционал.

Доступ к сервису на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (ранее – ЭЦП).

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии.

Минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, повышена с 1564 грн до 1638 грн.