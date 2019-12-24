Как определить будущий размер пенсии

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Для прогнозного расчета будущей пенсии внедрен новый электронный сервис – “Пенсионный калькулятор”.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в FACEBOOK.
Где доступен сервис – в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как использовать Пенсионный калькулятор и что он дает:
Преимущества Пенсионного калькулятора – имеет удобную экранную форму для работы с информацией и понятный в использовании функционал.
Доступ к сервису на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (ранее – ЭЦП).
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