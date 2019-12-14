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Meizu планирует выпустить четыре 5G-смартфона в 2020 году

Meizu планирует выпустить четыре 5G-смартфона в 2020 году

Главный технический директор Meizu Лян Дунмин (Liang Dongming) рассказал о планах компании по выпуску смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

По его словам, в следующем году будут представлены как минимум четыре 5G-аппарата. Эти модели будут относиться к числу устройств класса high-end, а поэтому получат передовые электронные компоненты.

Дунмин отметил, что у Meizu уже готовы прототипы смартфонов с поддержкой 5G. Массовое производство первого такого аппарата будет организовано уже в следующем квартале.

Сетевые источники полагают, что первым 5G-смартфоном компании станет модель Meizu 17. Этому смартфону приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 865, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. За поддержку сотовой связи 5G будет отвечать дополнительный модем Snapdragon X55.

Официальный анонс Meizu 17 ожидается весной наступающего года. Таким образом, смартфон может дебютировать уже в марте.

По материалам 3dnews.ru
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