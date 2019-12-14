Работникам "Укрпошты" будут платить зарплаты по-новому

С 1 января 2020 года в “Укрпоште” будет запущена новая система мотивации работников – будет внедрено премирование и доплаты за объем выполненной работы.

Об этом в интервью ЦТС рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

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“Система KPI у нас работает уже два года. С 1 января мы запускаем новую систему мотивации. Стараемся создать все условия, чтобы дать людям заработать. В крупных отделениях премия будет составлять 50% от оклада. В маленьких отделениях – 20% от оклада, оклад, плюс 7,5 % от всей торговли, 10% от суммы принятой предоплаты, за страховые полисы еще 10%”, – сообщил Смелянский.

“Операторы будут получать дополнительно 4 грн за международную посылку, за стандарт – 1 грн, за экспресс – 3 грн, за смартбокс – 3 грн, за почтовый перевод – 1 грн, за принятие платежей – по 30 копеек за каждый платеж. Чем больше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь”, – добавил топ-менеджер.