Стартовала продажа активов Укрпочты

Укрпочта начала продажу активов. Изначально планируется продать 800 объектов на площади более 100 тысяч кв. м. Об этом заявил глава компании Игорь Смелянский в Facebook во вторник, 24 декабря.

“Мы привлечем независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечём мы их на Prozorro, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца”, – сообщил Смелянский.

На первом этапе будет продаваться недвижимость, которая “не используется в ежедневной деятельности”. К ней руководитель компании относит старые гаражи, базы отдыха и не только.

Напомним, что в черную пятницу Укрпочта приняла самолет с миллионом посылок. В Борисполе приземлился Boeing 747 с миллионом посылок, заказанных в черную пятницу. Помогали сортировать и рассылать полученные посылки около 100 работников топ-менеджмента Укрпочты.

Также сообщалось, что Укрпочта будет брать больше за доставку пенсий. В бюджете на 2019 год было заложено 500 млн грн на компенсацию для АО Укрпочта на доставку пенсий.