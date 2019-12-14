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Стартовала продажа активов Укрпочты

Стартовала продажа активов Укрпочты

Укрпочта начала продажу активов. Изначально планируется продать 800 объектов на площади более 100 тысяч кв. м. Об этом заявил глава компании Игорь Смелянский в Facebook во вторник, 24 декабря.

“Мы привлечем независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечём мы их на Prozorro, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца”, – сообщил Смелянский.

На первом этапе будет продаваться недвижимость, которая “не используется в ежедневной деятельности”. К ней руководитель компании относит старые гаражи, базы отдыха и не только.

Напомним, что в черную пятницу Укрпочта приняла самолет с миллионом посылок. В Борисполе приземлился Boeing 747 с миллионом посылок, заказанных в черную пятницу. Помогали сортировать и рассылать полученные посылки около 100 работников топ-менеджмента Укрпочты.

Также сообщалось, что Укрпочта будет брать больше за доставку пенсий. В бюджете на 2019 год было заложено 500 млн грн на компенсацию для АО Укрпочта на доставку пенсий.

По материалам Корреспондент.net
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