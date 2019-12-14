Стартовала продажа активов Укрпочты

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Укрпочта начала продажу активов. Изначально планируется продать 800 объектов на площади более 100 тысяч кв. м. Об этом заявил глава компании Игорь Смелянский в Facebook во вторник, 24 декабря.
“Мы привлечем независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечём мы их на Prozorro, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца”, – сообщил Смелянский.
На первом этапе будет продаваться недвижимость, которая “не используется в ежедневной деятельности”. К ней руководитель компании относит старые гаражи, базы отдыха и не только.
Напомним, что в черную пятницу Укрпочта приняла самолет с миллионом посылок. В Борисполе приземлился Boeing 747 с миллионом посылок, заказанных в черную пятницу. Помогали сортировать и рассылать полученные посылки около 100 работников топ-менеджмента Укрпочты.
Также сообщалось, что Укрпочта будет брать больше за доставку пенсий. В бюджете на 2019 год было заложено 500 млн грн на компенсацию для АО Укрпочта на доставку пенсий.
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