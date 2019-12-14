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Кабмин увеличил социальные выплаты детям-сиротам и детям с инвалидностью

Кабмин увеличил социальные выплаты детям-сиротам и детям с инвалидностью

Кабинет Министров Украины увеличил размер помощи на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 24 декабря.

Согласно решению, в 2020 году повысится размер выплат таким категориям:

  • размер помощи на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов – это дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка;

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  • размер пособия на детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, с 2 до 3,5 прожиточных минимумов – это дополнительно более 3000 грн/мес на одного такого ребенка;
  • денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям повысится на 30% на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка. Отныне такое обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Справка Finance.ua

Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум:

  • на одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн;
  • для детей возрастом до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн.
По материалам Finance.UA
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