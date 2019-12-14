Кабмин увеличил социальные выплаты детям-сиротам и детям с инвалидностью

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Кабинет Министров Украины увеличил размер помощи на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Об этом сообщает пресс-служба правительства
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 24 декабря.
Согласно решению, в 2020 году повысится размер выплат таким категориям:
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Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум:
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