Кабмин увеличил социальные выплаты детям-сиротам и детям с инвалидностью

Кабинет Министров Украины увеличил размер помощи на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 24 декабря.

Согласно решению, в 2020 году повысится размер выплат таким категориям:

размер помощи на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов – это дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка;

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размер пособия на детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, с 2 до 3,5 прожиточных минимумов – это дополнительно более 3000 грн/мес на одного такого ребенка;

денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям повысится на 30% на каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка. Отныне такое обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Справка Finance.ua

Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум: