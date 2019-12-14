Минюст опубликовал реестр должников: Как проверить себя

По данным Министерства юстиции Украины, около 1,7 миллиона лиц и компаний в Украине имеют долги.

Об этом сообщает Opendatabot, ссылаясь на данные открытых реестров должников Минюста.

“Минюст опубликовал реестр должников. В реестре на данный момент находится более 1.7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств — это взыскание с физических лиц, 8% — с юридических”, – говорится в сообщении.

Люди чаще всего попадают в реестр из-за того, что:

проиграли суд и не выполнили решение суда;

не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);

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не оплатили вовремя коммунальные услуги;

не выплачивают алименты;

не выплатили вовремя кредит — банк взыскивает задолженность через нотариуса.

«За последних полгода Минюст открыл больше реестров, чем за последних три года. Это ежедневная публикация ЕГР, публикация полного ЕГР, АСВП и единый реестр должников. Это замечательная тенденция, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – говорит Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Должникам из реестра могут отказать в:

выезде из страны;

открытии текущих счетов в банке;

запросе на отчуждение имущества;

предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости);

при приеме на работу.

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