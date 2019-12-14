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Минюст опубликовал реестр должников: Как проверить себя

Минюст опубликовал реестр должников: Как проверить себя

По данным Министерства юстиции Украины, около 1,7 миллиона лиц и компаний в Украине имеют долги.

Об этом сообщает Opendatabot, ссылаясь на данные открытых реестров должников Минюста.

“Минюст опубликовал реестр должников. В реестре на данный момент находится более 1.7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств — это взыскание с физических лиц, 8% — с юридических”, – говорится в сообщении.

Люди чаще всего попадают в реестр из-за того, что:

  • проиграли суд и не выполнили решение суда;
  • не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);

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  • не оплатили вовремя коммунальные услуги;
  • не выплачивают алименты;
  • не выплатили вовремя кредит — банк взыскивает задолженность через нотариуса.

«За последних полгода Минюст открыл больше реестров, чем за последних три года. Это ежедневная публикация ЕГР, публикация полного ЕГР, АСВП и единый реестр должников. Это замечательная тенденция, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – говорит Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Должникам из реестра могут отказать в:

  • выезде из страны;
  • открытии текущих счетов в банке;
  • запросе на отчуждение имущества;
  • предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости);
  • при приеме на работу.

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Как проверить себя в реестре должников через Опендатабот:

  • добавить Опендатабот в любом мессенджере;
  • отправить ему свой ИНН;
  • проверить свой статус;
  • вы получите уведомление о попадании в реестр должников и его причине.
По материалам Finance.UA
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